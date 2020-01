Szokująca publikacja o biciu dzieci. Wydawnictwo wycofuje książkę

Podręcznik "Pasterz serca dziecka" został wprowadzony na polski rynek przez wydawnictwo Słowo Prawdy.

"Książka Pasterz serca dziecka uczy, jakie powinny być nasze cele wychowawcze oraz jak je osiągnąć: Jak wpajać dzieciom, co w życiu naprawdę się liczy i jak komunikować to słowem i czynem? Jak i o czym z nimi rozmawiać?" – czytamy w opisie książki.

O wychowaniu... i biciu

Jak jednak zauważyła psycholożka Magdalena Komsta, w książce znalazły się niepokojące zalecenia m.in. o biciu nawet kilkumiesięcznych dzieci. Komsta opublikowała w internecie fragmenty poradnika.

We opublikowanym fragmencie czytamy: "Upewnij się, że dziecko rozumie, co złego zrobiło. To często zajmuje trochę czasu. Często też dzieci będą się starały za wszelką cenę ukryć prawdę, posuwając się nawet do kłamstwa. Rozmowa może wtedy wyglądać tak:

- Tatuś kazał ci pozbierać zabawki, prawda?

- Tak

- Nie zrobiłeś tego, co kazałem.

- Tak.

- Wiesz, co tatuś musi teraz zrobić. Muszę dać ci klapsa."

Dalej autor „radzi”, aby rodzic poinformował dziecko ile otrzyma klapsów (jest to ważnym sygnałem, że kontrolujesz to co robisz – tłumaczy autor). „Usuń rzeczy, które mogą zneutralizować karę (pielucha, kalesony itp.). Zaraz po wykonaniu kary załóż odzież z powrotem. Najlepiej, jeżeli dziecko położysz na swoich kolanach zamiast na krześle czy łóżku" – opisuje pastor.

Wydawnictwo reaguje

W związku z głosami sprzeciwu wobec treści promowanych w książce, wydawnictwo poinformowało o wstrzymaniu jego sprzedaży.

„W związku z kontrowersjami wokół książki Tedda Trippa "Pasterz serca dziecka" została podjęta decyzja o tymczasowym wstrzymaniu jej sprzedaży. W ciągu najbliższych tygodni zostanie podjęta decyzja o jej przywróceniu do sprzedaży lub wycofaniu z oferty. Decyzję ogłosimy w osobnym komunikacie” – czytamy na Facebooku Słowa Prawdy.

Wydawnictwo Słowo Prawdy istnieje od 1925 roku i nieprzerwanie publikuje książki, których celem jest lepsze poznanie Boga, zrozumienie Jego istoty, rozwijanie się w wierze i ciągłe doskonalenie – czytamy na Facebooku wydawnictwa.