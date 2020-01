Zbrodnie pokryte patyną czasu

Tomasz Zbigniew Zapert: „Archiwista” wykorzystuje scenariusze napisane przez życie czy to wyłącznie kreacje?

Dominik W. Rettinger: Naszym współpracownikiem literackim i konsultantem jest nadinsp. Jerzy Nęcki, były szef Biura Kryminalnego KGP. Tematy wielu odcinków są inspirowane autentycznymi morderstwami, o których nam opowiedział. Inspirowane, gdyż tak samo jak w serialu są to śledztwa nierozwiązane i umorzone. Co nie oznacza, że zamknięte, ponieważ sprawy zabójstw przedawniają się po 30 latach i policyjne archiwum X w każdej chwili może do nich powrócić.