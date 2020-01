Kłopoty marszałka Grodzkiego. Czy media powinny badać tę sprawę?

Strzembosz wbija "szpilę" Ziobrze. "To dla mnie dość kuriozalne"

Pan minister wzbogacił swój język o kilka przymiotników, ale to nie zmienia sytuacji. Nie pan minister Ziobro decyduje, co jest orzeczeniem sądowym, a co nie – stwierdził w wywiadzie dla RMF FM prof. Adam Strzembosz.