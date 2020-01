Ojciec prezydenta chwali założyciela Radia Maryja

Ojciec prezydenta Polskie został zapytany przez dziennikarzy "Super Expressu" o to, co myśli na temat o. Tadeusza Rydzyka, założyciela Radia Maryja i Telewizji Trwam.

– Uważam, ze jest to niezwykle zdolny menadżer, człowiek o wielkiej duchowości – stwierdził Jan Duda. – Rzadko się zdarza połączenie tych dwóch talentów – dodał i zaznaczył, że ojciec Rydzyk "jest bardzo potrzebny Polsce".

Zdaniem ojca prezydenta "polityka to troska o dobro wspólne" i każdy ma prawo o nie dbać. – Każdy powinien mieć prawo do tego, by uprawiać politykę publicznie, a szczególnie ludzie wierzący. Ojciec Rydzyk wprowadził do debaty publicznej głos Kościoła – tego Kościoła, którym jest lud –dodał jeszcze prof. Jan Duda.