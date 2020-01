Rzecznik rządu: Polskie władze na bieżąco monitorują sytuację koronawirusa

"Premier Mateusz Morawiecki jest w stałym kontakcie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym oraz Ministerstwem Zdrowia w związku z informacjami dotyczącymi zachorowań w Chinach #koronawirus. Polskie instytucje podejmują wszystkie niezbędne działania monitorujące w tym zakresie" – napisał na Twitterze rzecznik rządu.

Wirus wykryto również w Tajlandii, Wietnamie, Singapurze, Japonii, Korei Południowej, Tajwanie, Nepalu, Malezji i we Francji. Uważa się za wysoce prawdopodobne, że w Wielkiej Brytanii są również przypadki zakażonych. Według najnowszych informacji pierwsze cztery przypadki koronawirusa potwierdzono w dwóch miastach w Australii.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże, które nie są konieczne, do prowincji Hubei w związku z serią zachorowań wywołanych koronawirusem 2019-nCoV. W zaktualizowanych informacjach dla podróżujących do Chin polskie MSZ apeluje o śledzenie bieżących doniesień na temat wirusa. Osobom powracającym do Polski z Chin zostanie zapewniona niezbędna opieka medyczna, a służba konsularna w ramach współpracy konsularnej pracuje nad możliwością wyjazdu z Wuhan obywateli państw UE – podało MSZ.