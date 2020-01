Legia pobiła transferowy rekord. Ogromne pieniądze za Majeckiego

Według informacji "Super Expressu" Legia Warszawa dostanie za Majeckiego 7 milionów euro. Dodatkowo, ponad milion euro zapisano w bonusach, a do tego trzeba jeszcze doliczyć 10 procent od następnego transferu. Do tej pory rekord transferowy należał do Jana Bednarka z Lecha Poznań (około 6 mln euro, transfer do Southampton).

"Majecki opuszcza Legię i leci na badania medycznego do nowego klubu, z którego zostanie natychmiast wypożyczony na Łazienkowską. AS Monaco wydaje się bardzo dobrą opcją dla rozwoju młodego legionisty, a jego pozostanie na Ł3 przez kilka najbliższych miesięcy pomoże Legii spokojnie wybrać jego następcę" – czytamy.