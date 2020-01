Będzie przełom? Ziobro: Zaproponowałem kompromis ws. wyłaniania sędziów

– W geście dobrej woli zaproponowałem pani komisarz kompromis możliwy do przeprowadzenia w ramach wyłaniania sędziów w Polsce. Uznałem bowiem, że warto wyjść z taką inicjatywą i zadeklarowałem gotowość przekonywania kolegów i koleżanek z obozu rządzącego by zastanowić się nad wypracowaniem nowego modelu wyłaniania sędziów. Chodzi mianowicie o przeniesienie wprost rozwiązań znanych bardzo dobrze w systemie europejskim, bo funkcjonującym w największym państwie europejskim. Mianowicie w Niemczech. Tam sędziów wybierają wyłącznie politycy, wyłącznie przedstawiciele Bundestagu i ministrów sprawiedliwości krajów landowych, więc jest to podział tak naprawdę pół na pół pomiędzy władzę wykonawczą a parlamentarną – powiedział minister sprawiedliwości podczas konferencji prasowej.

– Tylko głos tych dwóch gremiów ma znaczenie przy decydowaniu, kto jest sędzią niemieckich sądów federalnych, odpowiednika naszego SN. Więc taka propozycja z mojej strony padła. Zastrzegłem jednocześnie, że nie widzę możliwości powrotu do modelu korporacyjnego w jakimkolwiek kształcie, dlatego że był on szkodliwy, dysfunkcjonalny i oceniany rownież krytycznie przez różne środowiska polityczne wcześniej – dodał Zbigniew Ziobro.

Z kolei wiceszef MSZ Paweł Jabłoński wskazał: – Jesteśmy gotowi do dialogu z Komisją Europejską, zależy nam na tym, żeby był prawdziwy i rzeczywisty – relacjonował. Strona polska przekazała wiceszefowej KE zdanie rządu, że polskie prawo obowiązujące, jak i dopiero uchwalone jest zgodne z przepisami.

Wiceszefowa Komisji Europejskiej Viera Jourova podczas wizyty w Warszawie spotkała się także m.in. z marszałek Sejmu Elżbietą Witek, marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim, wiceszefem MSZ Pawłem Jabłońskim oraz I prezes SN Małgorzątą Gersdorf.