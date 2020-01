"Dołączamy do elitarnego grona". Polska podpisała umowę na zakup myśliwców F-35

Zgodę na sprzedaż Polsce trudnowykrywalnych myśliwców piątej generacji wyraził w 2019 roku Kongres USA. Koszt jednego samolotu to 87 mln dolarów. Łącznie za zakup 32 F-35 Polska zapłaci 4,6 miliarda dolarów. Najnowocześniejsze myśliwce świata trafią do Polski w 2026 roku. Zastąpią one wykorzystywane w polskich siłach powietrznych MiG-29 i Si-22.

W uroczystości podpisania umowy, która odbyła się w 41. Bazie Lotnictwa Szkolnego na lotnisku Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie wzięli udział prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, szef MON Mariusz Błaszczak i ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.

– To niezwykle ważny dzień dla polskiego lotnictwa wojskowego, dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, ale też dla bezpieczeństwa całej naszej części Europy – mówił podczas uroczystości prezydent Andrzej Duda. Wskazywał, że to jeden z największych kontraktów zbrojeniowych w naszej historii.

– Dzisiaj przystępujemy do rodziny F-35, samolotów najnowszej generacji, samolotów – tak, jak przed chwilą mogliśmy przeczytać – niewykrywalnych dla radarów, samolotów, które przenoszą lotnictwo, siły powietrzne, które zostają w nie wyposażone w zupełnie nową erę zdolności obronnych i zdolności bojowych. Dzień, w którym te samoloty zaczną królować na naszym niebie będzie również dniem rzeczywiście bardzo istotnego wzmocnienia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej i naszej części Europy – podkreślał.

"Dołączamy do elitarnego grona"

– To jest rzeczywiście pamiętna chwila. Polska przystąpiła do modernizacji sił powietrznych i armii - pojawią sie znakomite myśliwce F-35 – mówił w Dęblinie premier Morwiecki. Zakupione myśliwce szef polskiego rządu określił jako "podnieby pancerz, który ma służyć zapewnieniu pokoju". – Ten zakup to wyraz największego zaufania do Polski – podkreślił. – Dołączamy do elitarnego grona państw, które mogą korzystać z tego sprzętu. Rozwijamy siły zbrojne szybciej niż kiedykolwiek – wskazywał Morawiecki.

– Polska daje wspaniały przykład starań o własne bezpieczenstwo. USA z radością dzielą się najlepszym uzbrojeniem z naszym wiarygodnym sojusznikiem – podkreślała z kolei ambasador Mosbacher.