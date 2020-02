Wpadka Kidawy-Błońskiej w Wielkiej Brytanii. Do sieci wyciekło nagranie

Kandydatka PO na urząd prezydenta przekonuje, że w Polsce przed niektórymi miejscowościami są postawione tabliczki zakazujące wjazdu osobom LGBT.

– Do czego myśmy doszli w Polsce? To jest przerażające, że są miejscowości, gdzie są znaki zakazu wjazdu, czy być dla innej orientacji seksualnej – stwierdziła polityk podczas spotkania z wyborcami.

Strefy wolne od LGBT?

Kidawa-Błońska w swoim wystąpieniu odwoływała się do głośnego happeningu lewicowego aktywisty Barta Staszewskiego, który przed niektórymi miejscowościami porozstawiał tabliczki z napisem „strefa wolna od LGBT”. Była to jednak jego własna inicjatywa. Sam aktywista przyznaje się we wpisach na Facebooku, że jest autorem znaków.

"Duże stalowe znaki, które w symboliczny sposób przymocowałem pod nazwami miejscowości to odpowiedź na symboliczne stanowiska gmin i powiatów. Cel? Pokazać osoby, których dotyczą, prawdziwych ludzi, których radni tak bardzo się boją" – napisał Staszewski.

Co ciekawe do jego wpisu odniósł się były lider liberalnej frakcji w PE Guy Verhofstadt, który zaczął nawoływać Komisję Europejską, aby "podjęła natychmiastowe działania" przeciwko polskiemu rządowi.

"To wywołuje u mnie mdłości. Wzywam Komisję Europejską do podjęcia natychmiastowych działań przeciwko tym obrzydliwym praktykom oraz przeciwko polskim władzom, które wystawiły te znaki przeciw LGBTI +" – napisał Verhofstadt na Twitterze,