Nie będzie więcej pytań o fundację Grodzkiego? "Całkowity szlaban na informacje"

Co różni Hiszpanię i Polskę? "Mają więcej słońca i więcej honoru"

Małgorzata Wołczyk | | Po zajściach w Europarlamencie, gdy wybrzmiała rezolucja potępiająca Polskę, hiszpański eurodeputowany napisał do mnie: „Margarita, to co wam robią w Europarlamencie to oczywista podłość, ale to, co wyrabiają wasi...