Fala komentarzy po żenującym wpisie Wrońskiego. "Mężczyzna z pana żaden"

Polacy z Wuhan sprowadzeni do kraju. Wszyscy trafili do szpitala

Wczoraj wieczorem ok. godz. 22 do Wrocławia przyleciał samolot z Polakami sprowadzonymi z chińskiego miasta Wuhan – epicentrum koronawirusa. Wszyscy trafili od razu do szpitala na oddział izolacyjny.