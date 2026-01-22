"Lider sekty kretynów". Poseł PiS nie gryzł się w język pisząc o współpracowniku Tuska

Szłapka skomentował wpis niemieckiego polityka Kaya Gottschalka, który domaga się od Polski odszkodowania za udział w wysadzeniu Nord Stream. Poseł AfD dodał, że jego pierwszą decyzją jako ministra finansów będzie wystąpienie z tym roszczeniem przeciwko naszemu krajowi.

"Europoseł AfD, partii sprzyjającej PiS i Konfederacji zapowiada, że jego pierwszym zadaniem jako ministra finansów Niemiec będzie żądanie od Polski 1,3 biliona euro za rzekomy „współudział w sabotażu” Nord Stream. Jak tam prawa strona?" – skomentował wpis Gottschalka rzecznik polskiego rządu.

Mocna riposta posła PiS

Post Szłapki spotkał się z ostrą reakcją byłego ministra spraw zagranicznych Szymona Szynkowskiego vel Sęka. Poseł PiS nie przebierał w słowach, pisząc odpowiedź na wpis współpracownika Donalda Tuska.

"Stary, możesz zabrać się w końcu za pracę dla Polski i Poznania, a nie nieustannie serwować karmę dla ubogich intelektualnie? Już ten wpis o braku podpisów pod wnioskiem w PE był skierowany wyłącznie do nierozgarniętych, a teraz polityczne lewarowanie się idiotycznymi wpisami ludzi z AFD tylko umacnia Cię na pozycji lidera sekty kretynów" – stwierdził.

Burza o podpisy pod wnioskiem

Szynkowski vel Sęk pisząc o "braku podpisów" pod wnioskiem dotyczącym umowy z Mercosur odnosił się do sytuacji ze środy. Szłapka uderzył wtedy w PiS, pisząc w mediach społecznościowych: "Wiedzieliście, że NIKT z @pisorgpl nie podpisał zaakceptowanego przez PE wniosku o odesłanie umowy UE-Mercosur do TSUE? No to już wiecie. NIKT. NIKT".

Na te słowa ostro odpowiedziała była premier Beata Szydło. Jej zdaniem sprawa wyglądała inaczej, bo pojawiły się dwa niemal identyczne wnioski. Szydło twierdzi, że prawica podpisała ten, pod którym mogła: "Pod wnioskiem Patriotów mógł podpisać się każdy, więc to zrobiliśmy".

Jednocześnie zaznacza, że pod dokumentem EPL prawica nie miała jak złożyć podpisów, bo go nie otrzymała: "Pod wnioskiem EPP (…) też byśmy się podpisali, ale nigdy go nie otrzymaliśmy". W ostrym tonie podsumowała: "Nikt się nie podpisał z prawicy, bo nikomu nie pozwoliliście się podpisać. Pan Szłapka niech przestanie tak prymitywnie kłamać" – napisała była premier na X.

