Profanacja na wzgórzu Trzy Lipki. Czerwona farba na krzyżu i wizerunku papieża

Kukiz: Proszę przekazać Andrzejowi Dudzie, by przestał opowiadać głupoty

Andrzej Duda przyznaje w rozmowie z tygodnikiem "Wprost", że gdyby na jego biurko trafiła ustawa dot. związków partnerskich to poważnie by się zastanowił nad jej podpisaniem. Do tych informacji odniósł się Paweł Kukiz.