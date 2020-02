"Co by było, gdybym ja, ja, ja...". Wałęsie nie spodobał się sondaż

Zdaniem większości respondentów, najlepszym prezydentem po 1989 roku był Aleksander Kwaśniewski. Wskazało go 37,6 proc. ankietowanych. Kwaśniewski jako jedyny do tej pory był prezydentem Polski przez dwie kadencje. Drugie miejsce w sondażu zajął urzędujący prezydent, którego wskazało 24 proc. badanych. Z kolei według 16 proc. ankietowanych, najlepszym prezydentem w historii III Rzeczypospolitej był śp. Lech Kaczyński.

Tylko 12,8 proc. badanych uważa, że najlepszym prezydentem był Lech Wałęsa. Jednak najgorszy wynik przypada Bronisławowi Komorowskiemu - poprzednik Andrzeja Dudy został wskazany jedynie przez 9,6 proc. uczestników.

Nie takich wyników spodziewał się Lech Wałęsa. Na jego profilu na Facebooku pojawił się obszerny wpis, w którym dowodzi, że to właśnie on był najlpszym przywódcą Polski. "Kolejny raz ktoś popisuje się pytaniami, kto był najlepszym prezydentem. Ciekawi mnie co pod te pytania podkłada jako argumenty czy oceny. Nie do wyobrażenia jest sytuacja Polski i z Polską bez moich osiągnięć" – stwierdza noblista.

Dalej Wałęsa recenzuje pozostałych prezydentów, którzy znaleźli się w zestawieniu: "Kwaśniewski wygrał ze mną w sposób bardzo daleko nieuczciwy i popsuł mi program obliczony na 10 lat, jest więc sprawcą obecnych niepowodzeń. Tak jak potrafiłem doprowadzić do wolności tak też potrafiłem wyprowadzić kraj do właściwego mądrego rozwoju.Kaczyńskiego osiągnięcie to podzielenie Polaków i próba bezczelnego wrobienia mnie na papierach SB w agenturalną działalność. Komorowski kontestował walkę i okrągły stół po zwycięstwie dołączył do wywalczonego tortu. Do Dudy szkoda słów".