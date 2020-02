Są już wyniki badań Polaków z Wuhanu

– W żadnej z badanych próbek od 30 osób, które wróciły z Wuhanu, nie stwierdziliśmy koronawirusa – powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Planujemy pod koniec tygodnia ponowne badanie tych pacjentów. W tej chwili stan zdrowia tych osób jest dobry - dodał. Polacy pozostaną pod opieką Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

30 Polaków wróciło do kraju z chińskiego Wuhan. O ich sprowadzeniu zdecydował premier Morawiecki. Polacy zostali od razu przetransportowani do Szpitala Wojskowego przy ul. Weigla we Wrocławiu. Nikt z nich od początku nie wykazywał objawów choroby, niemniej wszyscy zostali poddani specjalnej obserwacji.

Groźny wirus z Chin

Koronawirusy wywołują różnego rodzaju infekcje układu pokarmowego i oddechowego, zarówno u ludzi jak i zwierząt. Mogą doprowadzić do zapalenia płuc, a pierwsze objawy to gorączką, kaszel, spłycenie oddechu i trudnościami w oddychaniu.

Przypomnijmy, że według zaleceń Ministerstwa Zdrowia, osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni były w Chinach lub miały kontakt z osobą, która stamtąd wróciła, a mają takie objawy jak: temperatura powyżej 38 stopni, kaszel i duszność – zgłosiły się do najbliższego szpitalnego oddziału chorób zakaźnych.