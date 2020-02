Juszczyszyn przyszedł do sądu. Tego się nie spodziewał

Jak stwierdził Juszczyszyn przed wejściem do gmachu sądu, jest gotów do orzekania. Dodał, że Izba Dyscyplinarna "nie jest sądem". Przed budynkiem czekała na niego grupa innych olsztyńskich sędziów, którzy chcieli okazać mu wsparcie. Była też grupa osób wznosząca transparenty m.in. "Murem za sędzią Juszczyszynem", "Niezależne sądy prawem każdego człowieka", "Dziś sędziowie, jutro my!".

Sprawy zdjęte z wokandy

Rzecznik olsztyńskiego SO przekazał w środę mediom, że z uwagi na "nagłą chorobę jednego z sędziów" zdjętych zostało z wokandy siedem przewidzianych na dziś rozpraw.

Wśród tych spraw jest także ta, w której orzekać miał sędzia Juszczyszyn. Rzecznik odniósł się też do sporu na linii Juszczyszyn-Izba Dyscyplinarna. – Sytuacja jest skomplikowana – powiedział. Przyznał, że "mamy do czynienia z pewnym chaosem prawnym".

We wtorek wieczorem Juszczyszyn zamieścił na swoim profilu na Facebooku wpis, w którym informuje, że zamierza dalej orzekać. "Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, a przez to nie jest sądem w rozumieniu prawa krajowego. (wyrok SN z 5.12.2019 r., III PO 7/18, por. uchwałę składu połączonych Izb SN: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 23.01.2020 r.). Dlatego też, jutro – 5 lutego 2020 r. o godzinie 11.45 w Sądzie Okręgowym w Olsztynie zamierzam przystąpić do rozpoznania w składzie trzech sędziów sprawy odwoławczej przydzielonej do mojego referatu" – zapowiadał zawieszony sędzia.