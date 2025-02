Szczegóły umowy USA-Ukraina. "Kolonizacja na zawsze"

Administracja Donalda Trumpa przedstawiła władzom w Kijowie warunki umowy o dostępie do ukraińskich zasobów mineralnych w zamian za pomoc wojskową.

Zgodnie z dokumentem USA otrzymałyby 50 proc. przychodów z wydobycia surowców i 50 proc. wartości wszystkich nowych licencji wydanych stronom trzecim.

Umowa stanowi, że dla wszystkich przyszłych licencji USA będą miały prawo pierwokupu eksportowanych minerałów, co oznacza, że Waszyngton uzyska niemal pełną kontrolę nad znaczną częścią ukraińskiej gospodarki.

Wyznaczony w tym celu specjalny fundusz miałby "wyłączne prawo do ustalania metody, kryteriów wyboru, warunków i zasad" wszystkich przyszłych licencji i projektów.

Warunki umowy o wydobyciu przez USA minerałów na Ukrainie. "Gorsze niż powojenne reparacje"

"The Telegraph" odnotowuje, że sam prezydent Zełenski zaproponował przekazanie Stanom Zjednoczonym bezpośrednich udziałów w wydobyciu ukraińskich złóż metali ziem rzadkich i minerałów krytycznych podczas wizyty w Trump Tower we wrześniu 2024 r., mając nadzieję, że ułatwi to dalsze dostawy broni.

Zdaniem gazety prezydent Ukrainy prawdopodobnie nie spodziewał się, że warunki umowy będą "gorsze niż powojenne reparacje" nałożone na Niemcy i Japonię po 1945 r.

Dziennik zauważa, że zaproponowane przez USA porozumienie nie obejmuje żadnej pomocy finansowej dla Ukrainy, a jedynie nakłada ograniczenia i żądania, które mogą utrudnić rozwój gospodarczy kraju.

Metale ziem rzadkich. Trump chce dostępu do złóż o wartości 500 mld dolarów

Trump stwierdził, że Ukraina "w zasadzie zgodziła się" przekazać Ameryce surowce warte 500 mld dolarów. – Mają niezwykle cenne tereny pod względem złóż metali ziem rzadkich, ropy naftowej i gazu oraz pod względem innych rzeczy – powiedział w wywiadzie dla Fox News.

Prezydent USA ostrzegł, że Ukraina "zostanie podana Putinowi na tacy", jeśli odrzuci jego warunki.

"The Telegraph" nazywa żądania Trumpa "żelazną pięścią przymusu ze strony neoimperialnej potęgi wobec słabszego narodu, który jest przyparty do muru".

Zełenski odmówił podpisania umowy, a Biały Dom nazwał jego decyzję "krótkowzroczną".

Czytaj też:

"USA szantażowały Ukrainę". Kulisy rozmów w Monachium