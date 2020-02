"Usuń ten film". Kosiniak-Kamysz uderza w Hołownię

Barbara Nowak: Zrobiono ze mnie patologię. "Gazeta Wyborcza" na mnie poluje

– Wychowanie seksualne typu B, które nazywam seksualizacją jest seksualizacją i to właściwie już od niemowlęcia. To namawianie dzieci do eksperymentowania i szukania przyjemności, a popęd powinien być tym, czym przede wszystkim...