Kayah zrezygnowała z występu. Wszystko z powodu Viki Gabor

We wtorek w Warszawie odbyła się gala Bestsellery Empiku, na której nagrodzono twórców, których książki, filmy, płyty, gry i czasopisma najlepiej sprzedawały się w salonach sieci Empik. Na imprezie miały wystąpić ze wspólnym numerem "Ramię w ramię" Kayah i Viki Gabor. Do wystąpu jednak nie doszło. O powodach rezygnacji Kayah poinformowała na jednym z portali społecznościowych.

"Moi Drodzy, mam dobrą i złą wiadomość. Dobra jest taka, że nasz klip do 'Ramię w ramię' został już obejrzany na Youtube ponad 10 milionów razy, a na Spotify odsłuchany ponad 1 100 000 razy. To jest jakieś totalne szaleństwo!" – zaczęła swój wpis na Instagramie artyska, po czym przekazała drugą wiadomość: "Zła natomiast jest taka, że Vikula się konkretnie rozchorowała, a ja solidaryzując się z Viki, nie zgodziłam się wystąpić bez niej na Bestsellerach Empiku, szczególnie że miał to być nasz pierwszy występ z tym utworem".

W dalszej części wpisu nawiązując do tekstu piosenki piosenkarka napisała: "No wiecie, przecież żadna dama nie będzie tańczyć sama. Zatem bez siostry, nie tańczę. Czekam aż wydobrzeje!".