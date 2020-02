"To całkowita ignorancja". Gorąco podczas obrad sejmowych komisji

Wniosek przewodniczącego Marka Asta o tym, żeby nie było dyskusji, został przyjęty głosami 23 posłów, przeciw niemu było 21 osób. Posłem sprawozdawcą został Przemysław Czarnek z Prawa i Sprawiedliwości.

Na posiedzeniu nie pojawiła się prezes TK Julia Przyłębska. Biuro prasowe TK przekazało wcześniej, że Przyłębska "wypełniła ustawowy obowiązek", przedkładając Sejmowi w grudniu 2019 r. informację dotyczącą działalności Trybunału w 2018 r., również w formie elektronicznej. Dodano przy tym, że nad informacją nie przeprowadza się głosowania.

Posiedzenie połączonych komisji nie należało do spokojnych. Nie zabrakło mocnych słów pod adresem prezes TK. – To całkowita ignorancja sędzi Przyłębskiej wobec Sejmu, a w szczególności wobec tej komisji. Nie pamiętam sytuacji, żeby jakiś organ państwowy zignorował parlament. Te puste krzesło to symbol ucieczki od odpowiedzialności prezes Trybunału Konstytucyjnego – stwierdził poseł KO Mirosław Szczerba.

Z kolei Katarzyna Piekarska, jego partyjna koleżanka, powiedziała: – Przygotowałam się do komisji, chciałam zadać pytania pani prezes TK. Zostaliśmy zignorowani jako parlamentarzyści. Jest mi po ludzku bardzo przykro, że prezes Przyłębska ma czas na spotkania z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, a nie ma go na spotkanie z komisją.

– Ze strony opozycji nadal słyszymy inwektywy w stylu: nie mamy prezesa TK, nie ma wiceprezesa TK, nie mamy TK. To właśnie ze strony waszych bojówek, jakim jest KOD, wylewa się fala hejtu na prezes Przyłębską. Wszyscy widzieliśmy, co ten Komitet robił w Pucku – mówiła posłanka PiS Anna Milczanowska, broniąć Trybunału i jego prezesa.

Sprawozdaniem z działalności Trybunału Konsytutcyjnego Sejm zajmie się na rozpoczynającym się w środę 3-dniowym posiedzeniu.