Ujawniono listę sędziów, którzy poparli kandydatów na członków KRS. "Rozbija kłamliwą narrację"

Na liście można znaleźć sędziów z sądów rejonowych, okręgowych oraz administracyjnych. Wśród nich są m.in. Maciej Mitera, rzecznik KRS, Przemysław T. Radzik, zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych oraz sędziowie, którzy zostali delegowani w ostatnich latach do Ministerstwa Sprawiedliwości. "Większość nazwisk to ciężko pracujący, orzekający na co dzień w sądach rejonowych (...) To ogromna wartość spisu. Po latach odsuwania od decydowania o kształcie KRS, sędziowie rejonowi, mogą znowu wpływać na Radę i współdecydować o naszym sądownictwie (...) Obalamy też mit, że sędziowie wojewódzkich sądów administracyjnych, okręgowych, czy Naczelnego Sądu Administracyjnego, nie wsparli reformy KRS swoimi podpisami list poparcia" – czytamy na wpolityce.pl.

Autor artykułu Wojciech Biedroń wyraża też nadzieję, że opublikowanie listy sędziów, którzy poparli kandydatów na członków KRS pomoże "zakończyć kryzys wokół Krajowej Rady Sądownictwa i niebezpieczny proceder podważania powołań sędziowskich oraz ich opiniowania przez legalnie i konstytucyjnie umocowaną Radę".

4 lutego Centrum Informacji Sejmowej wydało komunikat w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa. Wymieniono kandydatów do KRS oraz zebraną przez każdego z nich liczbę głosów. Kandydatów poparło łącznie 364 sędziów. "W tej liczbie 275 sędziów udzieliło poparcia tylko jednemu kandydatowi, a 89 sędziów udzieliło poparcia więcej niż jednemu, w tym: 62 sędziów poparło 2 kandydatów, 12 sędziów poparło 3 kandydatów, 4 sędziów poparło 4 kandydatów, 5 sędziów poparło 5 kandydatów, 1 sędzia poparł 7 kandydatów, 2 sędziów poparło 8 kandydatów, 3 sędziów poparło 9 kandydatów".

Listy poparcia pod kandydaturami do Krajowej Rady Sądownictwa cały czas nie są jawne. Ich upublicznienia domagają się przedstawiciele opozycji i organizacji pozarządowych. Chodzi między innymi o zweryfikowanie, czy kandydaci nie popierali się nawzajem, czy między popieranymi a popierającymi nie występowały relacje służbowe lub czy wśród popierających nie było sędziów blisko związanych z Ministerstwem Sprawiedliwości.