Co się dzieje z CPK? Nowe informacje ws. postępów w budowie

Prace toczą się na podstawie umów podpisanych z Foster and Partners (terminal) i Dar Al-Handasah Consultants (drogi startowe, drogi kołowania, płyta lotniska).

– Trwają intensywne prace w zakresie projektowania. Jest to dzisiaj zaawansowanie projektowania po stronie firm, które są zakontraktowane na rzecz projektowania infrastruktury terminala pasażerskiego: firma Foster and Partners ma mniej więcej zaawansowanie 50 procent na tym projekcie. Firma Dar, która projektuje jako tzw. Master of Civil Engineering jest firmą, która projektuje całą infrastrukturę, nazywam ją horyzontalną, czyli wszystkie płyty, drogi kołowania, media itd. Tam bodaj jest nawet mniejsze zaawansowanie, pewnie koło 40 procent – powiedział Czernicki na posiedzeniu sejmowej podkomisji.

Przetarg na budowę tunelu w Łodzi

Podkreślił, że dotychczas Centralny Port Komunikacyjny nabył 38 procent gruntów dla lotniska, a zgłosiło się 70-80 procent osób mieszkających na tym terenie, którzy ewentualnie byliby gotowi do podpisania umowy.

Poinformował, że niebawem ma zostać uruchomiony program dobrowolnych nabyć dla linii kolejowej Warszawa-Łódź.

"Tutaj zaawansowanie prac też już jest spore, ponieważ w tym zakresie będziemy – mam nadzieję – na dniach uruchamiać przetarg na budowę tunelu w Łodzi, a za chwilę potem dla kolejnych części inwestycji i nie ukrywam, że z punktu widzenia inżynieryjnego wydaje się, że ta linia Warszawa-Łódź tak naprawdę jest większym wyzwaniem niż samo lotnisko" – podkreślił Czernicki.

W ramach projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) ma powstać lotnisko w Baranowie pod Warszawą (zostanie otwarte w 2032 r.) oraz sieć kolejowa łącząca ośrodki regionalne.

Poważne zmiany w CPK

Po wielu miesiącach zwłoki premier Donald Tusk ogłosił kontynuację projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Według zapowiedzi szefa rządu inwestycja została "urealniona". W praktyce oznaczało to m.in. rezygnację z koncepcji tzw. piasty i szprych, czyli linii kolejowych zbiegających się w miejscu budowy lotniska. Przeciwko tej decyzji już protestuje część samorządowców.

Tusk zapowiedział również modernizację lotnisk w Modlinie i Warszawie oraz rozbudowę autostrady A2 na trasie Łódź – Warszawa. Szef rządu określił plany dotyczące CPK jako "trójskok" na drodze do rozwoju. Eksperci jednak dość krytycznie oceniają jego zapowiedzi.

