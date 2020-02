Koniec kryzysu ws. wyboru dyrektora POLIN. Jest decyzja ministerstwa

Dariusz Stola, po upływie pięcioletniej kadencji w maju 2019 roku, wygrał konkurs na stanowisko dyrektora placówki, ale minister kultury Piotr Gliński nie powoływał go. Prof. Stola w oświadczeniu napisał, że rezygnuje ze swojego prawa do objęcia ponownie stanowiska dyrektora, ale pod warunkiem „porozumienia wszystkich założycieli Muzeum, niezbędnego do dalszego funkcjonowania instytucji".

W związku z tym w środę 12 lutego 2020 z inicjatywy Piotra Wiślickiego, prezesa Stowarzyszenia ŻIH, doszło do spotkania organizacji społecznych, środowisk i darczyńców związanych z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Jak dowiaduje się OKO.press w spotkaniu wzięły udział 52 osoby, 51 z nich zdecydowało o podpisaniu oświadczenia, które w zdecydowanych słowach krytykuje postawę ministra Glińskiego za to, że nie powołał prof. Stoli i jednocześnie zaproponowali, by nowym dyrektorem został dotychczasowy p.o. dyrektora Zygmunt Stępiński.

Wiceminister kultury Jarosław Sellin potwierdził, że zgoda na tę kandydaturę została już przekazana do wnioskodawców.

"Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uzgodnił ze współorganizatorami Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Prezydentem Miasta Stołecznego Warszawa i Przewodniczącym Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny, kandydaturę na stanowisko dyrektora i zamierza powołać pana Zygmunta Stępińskiego na trzyletnią kadencję" – czytamy w oświadczeniu ministerstwa cytowanym przez portal Onet.

Minister ma teraz wystąpić do związków zawodowych działających w Muzeum oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych o opinię na temat kandydata na dyrektora MHŻP. Resort przekonuje, że ostatecznie nowy dyrektor powinien zostać powołany do końca lutego 2020 r.