Rosyjski statek zatonął na Morzu Śródziemnym. Doszło do eksplozji

W poniedziałek ukraiński wywiad wojskowy (HUR) podał, że statek towarowy Sparta, wysłany przez Rosję w celu ewakuacji sprzętu wojskowego i broni z Syrii, zepsuł się na morzu z powodu awarii przewodu paliwowego w głównym silniku, załoga dryfuje po otwartych wodach w pobliżu Portugalii, próbując dokonać naprawy.

Okazało się, że HRU błędnie sklasyfikował jednostkę jako Spartę. Na Morzu Śródziemnym zatonął rosyjski statek towarowy Ursa Major – poinformowało rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, cytowane przez agencję Reutera. Kreml przekazał, że zaginionych jest dwóch członków załogi, zaś uratowano 14 z 16 osób, które były na pokładzie.

Według nieoficjalnych doniesień hiszpańskich mediów, na które powołuje się portal defence24.pl, do awarii doszło na wysokości miejscowości Aguilas, u wybrzeży Hiszpanii. "Z pokładu statku ewakuowano 14 członków załogi. Dwóch pozostałych uznano za zmarłych w wyniku eksplozji. Marynarze zostali ewakuowani do hiszpańskiej Kartaginy" – czytamy.

Co z rosyjskimi bazami w Syrii?

Moskwa rozważa możliwość całkowitego wycofania wojsk z terytorium Syrii, w tym z baz w Chmejmin i Tartusie, nie później niż do 20 lutego 2025 r. – twierdzi Ukraińska Prawda, powołując się na ustalenia wywiadu. Kreml wykorzystuje obie bazy do utrzymania wpływów w Afryce i zaprzyjaźnionych reżimów afrykańskich.

W 2018 r. most powietrzny przez bazę w Chmejmin pozwolił bojownikom Grupy Wagnera na desant w Republice Środkowoafrykańskiej, aby chronić jej prezydenta przed rebeliantami. Rok później wagnerowcy wzięli udział w nieudanej próbie zdobycia stolicy kraju, Trypolisu, podjętej przez przywódcę wojskowego wschodniej Libii Khalifa Haftara.

Rosja stara się odegrać rolę w konflikcie zbrojnym w Sudanie. Personel i zaopatrzenie wojskowe są transportowane przez Syrię do Mali, Burkina Faso i Nigru, gdzie w ostatnich latach miały miejsce zbrojne zamachy stanu, a nowe władze zerwały więzi z Zachodem. 8 grudnia prezydent Syrii Baszar al-Asad podał się do dymisji i uciekł do Rosji. Rebelianci ogłosili obalenie jego reżimu.

