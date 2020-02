"Nadaliśmy ton urzędowy". Owsiak pojawił się w siedzibie PiS

W czwartek Sejm podjął decyzję o przekazaniu TVP i Polskiemu Radiu rekompensaty z tytułu utraconych korzyści abonamentowych. Chodzi o 2 mld zł. Ta inicjatywa wywołała prawdziwą burzę. Opozycja krytykowała ten pomysł, wskazując na to, że kwota ta powinna zostać przeznaczona m.in. na onkologię.

Podczas debaty ws. finansowania mediów publicznych Joanna Lichocka miała wykonać obraźliwy gest. Środkowy palec miała pokazać w stronę opozycji kilkukrotnie. Sama posłanka zapewnia, że jedynie pocierała oko. Lichocka przeprosiła w piątek wszystkich, którzy poczucli się urażeni.

Głos w sprawie zabrał Jerzy Owsiak. "Obraziła miliony Polaków. A jej partia pokazała, że nasze, Polaków, zdrowie, przegrało z chorym, partyjnym myśleniem" – napisał w Internecie. I przeszedł od słów do czynów. Szef WOŚĆ wysłał list do Lichockiej, by przeprosiła wszystkich parlamentarzystów oraz by złożyła mandat poselski.

– Oprócz tego postanowiłem również wysłać list do prezesa Jarosława Kaczyńskiego oraz Marszałek Sejmu Elżbiety Witek – zaznaczył Owsiak. Jedno pismo trafiło do Kancelarii Sejmu, drugie - na Nowogrodzką, gdzie mieści się siedziba Prawa i Sprawiedliwości. Wszystko zostało udokumentowane.