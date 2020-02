Europejski Trybunał Praw Człowieka zajmie się sprawą Chazana. Lekarz odmówił aborcji

Chodzi o prawę z 2014 roku. Prof. Bogdan Chazan był wówczas dyrektorem warszawskiego szpitala im. Świętej Rodziny. Do placówki zgłosiła się wówczas kobieta, chcąca dokonać aborcji. Istniały legalne przesłanki do jej przeprowadzenia – chodzi o jedną z trzech dopuszczonych przez przepisy z 1993 roku przesłanki –ciężkie wady płodu, w tym m.in. uszkodzenie mózgu.

Prof. Chazan odmówił, powołując się na klauzulę sumienia. Lekarz wskazaywał, że odmowa znajduje uzasadnienie w Konstytucji i jest "przejawem jego obywatelskiego nieposłuszeństwa".

Kobieta zgłosiła się do szpitala w 22. tygodniu ciąży. Jej zdaniem lekarz starał się opóźnić procedurę w ten sposób, by legalne przeprowadzenie aborcji przestało być możliwe. Zarekomendował jej, by po urodzeniu dziecka skorzystała z usług hospicjum dziecięcego, nie poinformował jej za to, w jakiej innej placówce mogłaby legalnie dokonać zabiegu.

"16 kwietnia 2014 r. Prof. B. Ch. wręczył pacjentce "odmowę z powodu sprzeciwu sumienia” i nie udzielił żadnych informacji o innej placówce, w której można dokonać aborcji, choć wymaga tego prawo. W dniu 30 czerwca 2014 r. syn skarżącej urodził się przez cesarskie cięcie w Szpitalu Bielańskim w trzydziestym piątym tygodniu ciąży, z wieloma wadami, w szczególności z masywnym wodogłowiem i brakującymi części kości czaszki. Otrzymał opiekę paliatywną (w tym morfinę) i zmarł 9 lipca 2014 r." – napisano w dokumencie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.