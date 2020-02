"Rz": To obciąża marszałka Sejmu

W piątek na stronie Sejmu opublikowano zgłoszenia kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz wykaz sędziów, którzy ich poparli. Szybko pojawiły się wątpliwości dotyczące list poparcia dla sędziego Macieja Nawackiego. Podpisy pod jego kandydaturą złożyło 28 sędziów, w tym on sam. Problem w tym, że co najmniej cztery osoby wycofały poparcie jeszcze przed złożeniem dokumentów w Kancelarii Sejmu. Gdyby więc uwzględniono wycofanie podpisów, Nawacki mógłby nie uzyskać koniecznego poparcia co najmniej 25 sędziów.

O sprawie tej pisze dzisiejsza "Rzeczpospolita", która zwraca uwagę, że "gdyby od razu zweryfikowano, czy sędziowie podpisali się pod kandydaturami do Krajowej Rady Sądownictwa, uniknięto by kwestionowania prawidłowości jej powołania". "Ukrycie przed marszałkiem Sejmu cofnięcia poparcia to rzecz prawa karnego i prokuratury" – czytamy.

Zdaniem dziennika, nieprawidłowości na liście sędziego Nawackiego obciążają marszałka Sejmu. Wówczas funkcję tę pełnił Marek Kuchciński. Jak podkreślono w artykule, powinien on sprawdzić każdy wykaz od strony formalnej, pytając każdego z sędziów, czy faktycznie złożyli podpis pod kandydaturą. "Wówczas uniknięto by kompromitacji" – wskazuje gazeta.