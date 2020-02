Plaża za 100 tys. zł rozmontowana po kilku miesiącach. Co na to władze Warszawy?

O rozbiórce instalacji nad Wisłą poinformował w mediach społecznościowych warszawski radny Marcin Korowaj.

Plaża powstała na Białołęce, do użytku oddano ją w grudniu ubiegłego roku. Instalacja została wybudowana w ramach Budżetu Obywatelskiego, jej koszt to ok. 100 tys. zł.

Jak jednak tłumaczy Korowaj, ze względu na błędy pracowników warszawskiego ratusza, plaża musiała zostać zdemontowana. Ratusz miał nie dopilnować dokumentacji dot. inwestycji. – Tę plażę będzie się jeszcze raz budować. Okazuje się, że plaża jest fuszerką budowlaną, bo urzędnicy nie dopełnili stosownych uzgodnień w tej sprawie – tłumaczy radny w relacji na Facebooku.

W dniu 19 lutego br. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy rozpoczął demontaż elementów plaży zlokalizowanej w obrębie dzielnicy Białołęka, w okolicach ulicy Aluzyjnej. Ma on służyć przeprowadzeniu dodatkowych prac konserwacyjnych oraz lepszemu posadowieniu sprzętów w gruncie. Urządzenia znajdujące się na terenie zalewowym, nie są trwale związane z podłożem, co umożliwia sprawne przeprowadzanie tego typu prac – komentuje sytuację Zarząd Zieleni Miasta St. Warszawy w oświadczeniu przesłanym do redakcji Radia ZET.

Sprawę skomentował także rzecznik warszawskiego ratusza Kamil Dąbrowa, który zapewnia, że „plaża nie zniknie”.

