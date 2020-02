"Jestem dumny z naszych osiągnięć". Premier: Mam dla Państwa wspaniałą wiadomość!

Premier Mateusz Morawiecki przebywa w Brukseli, gdzie szefowie państw i rządów UE kontynuują negocjacje ws. budżetu na lata 2021-2027. Tymczasem najświeższe wieści przesłał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki. Nie mają one jednak związku z budżetem.

"W przerwie trudnych negocjacji w Brukseli mam dla Państwa wspaniałą wiadomość! Polska staje się siłą napędową całej europejskiej gospodarki! Przyznaje to nawet nasz największy partner gospodarczy - Niemcy" – donosi premier. Z przekazanych przez niego informacji wynika, iż niemiecki handel z Polską i pozostałymi krajami Grupy Wyszehradzkiej wzrósł w ciągu ostatniego roku do ponad 300 miliardów euro. "Sam udział Polski szacuje się natomiast na ponad 123,4 miliardy euro - i jest to wzrost o 4,2% rok do roku" – wskazuje Morawiecki.

Szef rządu podkreśla, iż dzięki temu nasza gospodarka wyprzedziła Wielką Brytanię i Polska jest już 6 największym partnerem handlowym Republiki Federalnej Niemiec. "To wszystko udało się osiągnąć przede wszystkim dzięki niesamowitej pracowitości i kreatywności Polaków! Jestem dumny z naszych osiągnięć - motywują mnie one do jeszcze cięższej pracy na dzisiejszym szczycie i w nadchodzących miesiącach" – kończy swój wpis premier Morawiecki.