Jest zażalenie na przeszukanie u Banasia

Zażalenie zostało wysłane w piątek, po spotkaniu Mariana Banasia z marszałek Sejmu Elżbietą Witek. O spotkanie wnioskował szef Najwyższej Izby Kontroli. Elżbieta Witek stwierdziła, że nie doszło do naruszenia Konstytucji, ani immunitetu, który nie chroni pomieszczeń, a jedynie osobę i to nie tylko jej opinia, ale także opinia Biura Analiz Sejmowych, o którą poprosiła w trybie pilnym.

19 lutego funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego pojawili się w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli z nakazem przeszukania m.in. gabinetu prezesa NIK Mariana Banasia. Pomimo sprzeciwu, udało im się przeszukać pomieszczenie. Wcześniej agenci przeszukali cztery mieszkania szefa NIK oraz jego córki. Czynności miały być związane ze śledztwem dot. oświadczeń majątkowych Mariana Banasia. Jego pełnomocnik od razu zapowiedział złożenie zażalenia na działania Centralnego Biura Antykorupcyjnego i prokuratury. Sam szef NIK wysłał w tej sprawie list do marszałek Sejmu, w którym pisał, że doszło do naruszenia prawa oraz wystosował prośbę o spotkanie. Doszło do niego w piątek, jednak rezultat rozmów nie zadowolił szefa NIK.