Tylu Polaków kupuje w sieci. Wiemy, ile wydają

Najczęściej zamawiane są produkty z kategorii moda i obuwie, a miesięczna wartość koszyka zakupowego oscyluje wokół 200-300 zł.

Według badania, co piąty badany (21 proc.) przyznaje, że kupuje online raz w tygodniu, a co dziesiąty (12 proc.) kilka razy w tygodniu zaopatruje się w produkty przez internet, podano.

Ile Polacy wydają na zakupy w sieci? Padły kwoty

"Wartość koszyka zakupowego Polaków najczęściej oscyluje wokół 200-300 zł miesięcznie – takie deklaracje składa co czwarty kupujący (24 proc.) w internecie. Co piąty (21 proc.) natomiast przyznaje, że wydaje od 301 do 500 zł na miesiąc. 16 proc. twierdzi, że w internetowych sklepach zostawia od 100 zł do 200 zł, a 13 proc. od 501 zł do 1000 zł" – czytamy w komunikacie.

"Najpopularniejszą kategorią zakupową online jest moda i obuwie – korzysta z niej 53 proc. internautów. Na drugim miejscu uplasowały się produkty z segmentu uroda (44 proc.), następnie dom i ogród (39 proc.), elektronika (38 proc.), książki / filmy/ muzyka (34 proc.) oraz zdrowie (32 proc.). Pod względem płci, kobiety częściej niż mężczyźni kupują online produkty związane z modą i obuwiem, leki, chemię gospodarczą, art. dziecięce, papiernicze i biurowe oraz bilety na wydarzenia. Z kolei mężczyźni częściej niż kobiety kupują online artykuły motoryzacyjne oraz sprzęt i artykuły sportowe" – podano dalej.

Badania Fundacji pokazały też, że to smartfon jest głównym urządzeniem wykorzystywanym do zakupów online: korzysta z niego 66 proc. kupujących, a dla 46 proc. stanowi on najczęściej wybierane urządzenie zakupowe.

"Bez względu na wybór urządzenia, za pomocą którego robimy zakupy online – czy to smartfon, tablet, czy laptop, dla polskich konsumentów niezmiennie kluczowe znaczenie ma wygoda, bezpieczeństwo i szybkość internetowych płatności. Już niemal 30 proc. kupujących online przyznało, że istotnym czynnikiem decydującym o wyborze płatności jest możliwość podania jak najmniejszej ilości danych. Nowe narzędzie, które pojawiło się w zeszłym roku na polskim rynku, odpowiada na potrzeby kupujących. Click to Pay to globalny standard płatności kartą w internecie, który oferuje szybkie, wygodne i bezpieczne płatności kartą online, bez konieczności ręcznego wpisywania danych karty" – powiedziała prezeska Fundacji Polska Bezgotówkowa Joanna Erdman, cytowana w komunikacie.

Polscy przedsiębiorcy wciąż powstrzymują się z decyzją

"Potencjał polskiego e-commerce jest nadal znaczący, jednak nie w pełni wykorzystywany. Niektórzy przedsiębiorcy jeszcze nie podjęli decyzji o rozpoczęciu sprzedaży online, inni, ograniczają się tylko do lokalnego lub ogólnopolskiego rynku. Wyzwaniami, które przedsiębiorcy napotykają na drodze do rozwoju globalnej sprzedaży są często bariery cyfrowe, brak wiedzy na temat dostępnych narzędzi i rozwiązań oraz brak środków na rozwój infrastruktury. W ramach Programu Polska Bezgotówkowa wspieramy przedsiębiorców działających również w e-commerce w zakresie dostępu do płatności cyfrowych, oferując im dofinansowanie na pokrycie kosztów uruchomienia płatności bezgotówkowych w swoim e-sklepie oraz finansowanie obsługi transakcji przez najtrudniejszy okres po uruchomieniu tj. przez pierwsze 12 miesięcy" – podsumowała.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję Maison&Partners dla Fundacji Polska Bezgotówkowa między 2-13 grudnia 2025 r. wśród reprezentatywnej grupy dorosłych Polaków (18+) kupujących online, za pomocą metody CAWI (n=1061) – ankiety online realizowanej w ramach certyfikowanego panelu badawczego.

Fundacja Polska Bezgotówkowa została powołana w celu podejmowania działań w zakresie rozwoju płatności bezgotówkowych w Polsce, w szczególności poprzez rozbudowę sieci akceptacji instrumentów płatniczych, upowszechnianie i promocję obrotu bezgotówkowego, a także działania na rzecz budowy innowacji technologicznych w płatnościach. Interesariuszami Fundacji są: Mastercard, Visa, Ministerstwo Finansów, Związek Banków Polskich, a także banki i agenci rozliczeniowi.

Czytaj też:

Polacy wycofują gotówkę z banków. Setki miliardów poza systememCzytaj też:

Koniec tanich zakupów z Chin? Rząd uderzy podatkiem w gigantów