Warszawa: Zaprezentowano bolid Orlenu

PKN Orlen został tytularnym sponsorem zespołu Alfa Romeo Racing w sezonie 2020 Formuły 1. W ramach współpracy Robert Kubica dołączy do ekipy jako kierowca rezerwowy, a logotyp Orlen będzie głównym elementem malowania bolidu i kombinezonów.

– Te decyzje miały wymiar nie tylko biznesowy, ale i społeczny. Potrafiliśmy zrobić biznes dzięki niej. F1 jest marką bardzo rozpoznawalną. Rocznie jest to 140 godzin transmisji na cały świat. Być w F1 to prestiżowy klub, dzięki któremu realizujemy nasze cele marketingowe i finansowe – mówił Daniel Obajtek.

– To szczególny sezon ze względu na rolę, jaką spełniam. W obydwu seriach będę za kierownicą bolidu w naszych barwach narodowych. Dla mnie jako kibica i Polaka to wyjątkowe wydarzenie. Pan prezes bardzo starał się żeby to właśnie tak wyglądało. Razem doszliśmy do zdania, że musimy zrobić wszystko by doszło do tego i Polska była reprezentowana jak najlepiej. Będziemy razem z Orlenem starać się jak najlepiej reprezentować Polskę – mówił Kubica.