"Ten fakt należy odnotować". Konfederacja wbija szpilkę prezydentowi Dudzie

W poniedziałek w Hotelu Windsor w Jachrance odbyło się wyjazdowe posiedzenie klubu parlamentarnego PiS. W spotkaniu udział wziął też prezydent Andrzej Duda.

Na ten fakt uwagę zwrócili posłowie Konfederacji. – Należy to odnotować. Dlaczego prezydent akurat spotyka się tylko z przedstawicielami jednego ugrupowania politycznego? Odpowiedź na to pytanie ministra Pawła Muchy była taka, że prezydent spotyka się z tymi klubami czy kołami, które go zaproszą. W związku chcieliśmy wystosować do prezydenta pewną propozycję – powiedział podczas briefingu w Sejmie Robert Winnicki.

Politycy Konfederacji chcą, by Andrzej Duda wziął udział także w posiedzeniu ich koła poselskiego. – W związku z tym niespodziewanym pojawieniem się pana prezydenta na spotkaniu jednej z sił parlamentarnych i po apelu ministra Muchy, żeby do Andrzeja Dudy formułować zaproszenia, wychodzimy prezydentowi na przeciw i zapraszamy go na posiedzenie koła – stwierdził w Sejmie Krzysztof Bosak, kandydat Konfederacji na prezydenta.