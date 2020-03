Opozycja gra koronawirusem. Nitras sugeruje ukrywanie badań

Na nagraniu dziewczyna nie wygląda już na chorą, choć, jak twierdzi, jeszcze niedawno była w fatalnym stanie, ledwo oddychała i miała wysoką gorączkę. Opowiada o tym, że zetknęła się z wieloma błędami w związku z podejrzeniem koronawirusa. Jak twierdzi, w fatalnym stanie musiała przebywać bez pomocy, bo najpierw zawiodły procedury, później nie było możliwości przeprowadzenia badania, a ostatecznie nie mogła uzyskać wyników. Jej zdaniem, politycy twierdzą, że Polsce nie ma koronawirusa, ponieważ nikt nie prowadzi badań, żeby go wykryć. Ujemny wynik na koronawirusa miała otrzymać po 88 godzinach od zgłoszenia się do szpitala.

Przy okazji opisu sytuacji, wrzuca wstawki dotyczące "mediów narodowych", które rzekomo informują o działających procedurach, a nie pokazują faktów. Używa sformułowań charakterystycznych dla narracji opozycji, a w międzyczasie swojej opowieści spuszcza wzrok, jakby zerkała na kartkę.

"Jestem bez wyniku, bez diagnozy i zamknięta w izolatce. I nie wiem, jakim cudem mój stan się poprawia" – mówi.

W relacji stwierdza: "Krótki przekaz dla tych, którzy od paru lat ustalają stan gry w Polsce. Mamicie Polaków rewelacjami na temat naszej cudownej sytuacji w Polsce. Dzielicie nas na gorszy i lepszy sort. Ale okłamywać nas w temacie przygotowania naszej służby zdrowia na realny problem, jakim jest koronawirus, jest obecnie na pierwszym miejscu w rankingu waszej obłudy. To, co przekazujecie do mediów, powinno być karalne. Ale, w sumie... karalne w Polsce... z naszymi sądami, to już jest inna bajka". Na koniec pocierając oko, pokazuje środkowy palec. Podkreśla przy tym, że jest niezwiązana z żadną opcją polityczną.

Sławomir Nitras udostępnił nagranie, które opatrzył opisem: "Dokładne o takich przykładach mówimy od początku zagrożenia epidemiologicznego. Ukrywane są wyniki badań. Przed pacjentami, ich rodzinami i innymi pacjentami szpitali. Dlaczego? Mateusz Morawiecki i Łukasz Szumowski czekamy na odpowiedzi".