Wraca sprawa Juszczyszyna. Zarzuty dyscyplinarne dla sędziego Nawackiego

"Andrzej Krasnodębski po wszczęciu postępowania dyscyplinarnego, działając na podstawie art. 114 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych, postanowił przedstawić sędziemu Sądu Rejonowemu w Olsztynie Maciejowi Nawackiemu zarzuty" – czytamy w komunikacie MS.

Sprawa Pawła Juszczyszyna

Wobec Nawackiego sformułowano w sumie pięć zarzutów.

Pierwszy głosi, że "działając w Olsztynie w okresie od 29 listopada 2019 r. do 1 grudnia 2023 r. jako funkcjonariusz publiczny, Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie, przekroczył swoje uprawnienia w ten sposób, że: a) w dniu 29 listopada 2019 r. zarządzeniem nr A-021-82/19 zarządził natychmiastową przerwę w wykonywaniu czynności służbowych przez sędziego Pawła Juszczyszyna na okres od 29 listopada 2019 r. do 29 grudnia 2019 r. b) wykonując uchwałę tzw. Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie sygn. akt II DO 1/20, która zawiesiła sędziego Pawła Juszczyszyna w obowiązkach służbowych i obniżyła mu wynagrodzenie o 40%, odsunął sędziego Pawła Juszczyszyna do orzekania, c) nie dopuścił sędziego Pawła Juszczyszyna do orzekania ignorując orzeczenia sądów: postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 14 kwietnia 2021 r. sygn. akt VII P 16/21, na mocy którego przywrócono Pawła Juszczyszyna do pełnienia obowiązków służbowych, zabezpieczenia w sprawie roszczenia o dopuszczenie go do wykonywania wszelkich praw i obowiązków służbowych, które to postanowienie zostało zaopatrzone w dniu 14 kwietnia 2021 r. w klauzulę wykonalności i nakazywało dopuszczenie do wykonywania wszelkich praw i obowiązków służbowych przysługujących z tytułu pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie i nie dopuścił go mimo stawiennictwa w siedzibie Sądu Rejonowego w Olsztynie w dniu 19 kwietnia 2021 roku, wyrok Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 17 grudnia 2021 r. sygn. akt VII P 253/21, który nakazywał przywrócić Pawła Juszczyszyna do orzekania w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Olsztynie, który to wyrok stał się prawomocny w dniu 21 września 2022 r. na skutek wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy sygn. akt VI Pa 27/22, d) na mocy Zarządzenia z dnia 25 maja 2022 r. nr A-021-43/22 przymusowo przeniósł sędziego Pawła Juszczyszyna z macierzystego I Wydziału Cywilnego do III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Olsztynie, które to Zarządzenie zmienił Zarządzeniem z dnia 3 listopada 2023 r. nr A-021-115/23 przenosząc sędziego Pawła Juszczyszyna do orzekania w I Wydziale Cywilnym z dniem 1 grudnia 2023 r., e) skierował sędziego Pawła Juszczyszyna na przymusowy urlop w dniach od 25 maja 2022 r. do 19 lipca 2022 r., f) nie dopuścił sędziego Pawła Juszczyszyna do orzekania w macierzystym I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Olsztynie ignorując orzeczenia sądów: postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 11 stycznia 2023 r. sygn. akt VII P 422/22, na mocy którego udzielono sędziemu Pawłowi Juszczyszynowi zabezpieczenia roszczenia o dopuszczenie go do wykonywania wszelkich praw i obowiązków służbowych wynikających z tytułu pełnienia funkcji sędziego I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Olsztynie i nakazano przywrócenie do orzekania w I Wydziale Cywilnym, postanowienie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 31 października 2023 r. sygn. akt VI Pa 24/23, które oddalając zażalenie Prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie, utrzymał w mocy wyrok z dnia 11 stycznia 2023 r. zabezpieczenie, czym uchybił godności urzędu sędziego i istotnie utrudnił funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości – Sądu Rejonowego w Olsztynie, oraz działał na szkodę Pawła Juszczyszyna, to jest popełnienia przewinienia dyscyplinarnego z art. 107 § 1 pkt2 i 5 u.s.p".

Drugi zarzut dotyczy tego, że w listopadzie 2022 roku Nawacki rzekomo "przekroczył swoje uprawnienia w ten sposób, że nie wyraził zgody na udział sędziego Pawła Juszczyszyna w konferencji 'Sędziowie pod presją – punkt przełomowy instytucji sądowych'".

Trzeci zarzut głosi, że "7 lutego 2020 r. w Olsztynie podczas Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Olsztynie działając jako Przewodniczący Zebrania, ostentacyjnie podarł wniosek podpisany przez 32 sędziów o rozszerzenie porządku Zebrania o głosowanie nad projektami 3 uchwał, czym uchybił godności urzędu sędziego, to jest popełnienia przewinienia dyscyplinarnego z art. 107 § 1 pkt 5 u.s.p".

"W okresie od 1 września 2024 r. do 30 listopada 2024 r. w Olsztynie jako sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie odmawiał sprawowania wymiaru sprawiedliwości w przydzielonych mu w systemie KRZ sprawach, czym uchybił godności urzędu sędziego i istotnie utrudnił funkcjonowanie organu wymiaru sprawiedliwości – Sądu Rejonowego w Olsztynie, to jest popełnienia przewinienia dyscyplinarnego z art. 107 § 1 pkt 2 i 5 u.s.p. W okresie od 8 października 2024 r. do 26 listopada 2024 r. w Olsztynie jako sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie pomimo sprzeciwu Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 4 października 2024 r., wydanego w związku z odmową wykonywania wymiaru sprawiedliwości, prowadził zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, czym uchybił godności urzędu sędziego, to jest popełnienia przewinienia dyscyplinarnego z art. 107 § 1 pkt 5 u.s.p." – to ostatnie dwa zarzuty wobec sędziego Nawackiego.

Czytaj też:

Kiedy zaczął się chaos prawny w Polsce? Sędzia Zaradkiewicz: Wtedy cała budowla zaczyna się sypaćCzytaj też:

"Nie podlega interpretacji". Szef PKW odpowiada ministrowi finansów