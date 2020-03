"Jak śmiesz, dupku?". Popis chamstwa w wykonaniu Sikorskiego

Jak śmiesz, dupku, ogłaszać co jest dobre, a co złe, dla Polski? Kto Cię do tego upoważnił? – w tych słowach Radosław Sikorski zwrócił się do sędziego Przemysława Radzika.

Przemysław Radzik, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych udostępnił w mediach społecznościowych artykuł poświęcony najnowszemu raportowi Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" nt. represonowania sędziów. Wynika z niego, że blisko 60 sędziów spotkały represje za obronę niezależności sądownictwa albo orzeczenia nie po myśli władzy. "W raporcie Iustitii gloryfikuje się sędziów, którzy nie wywiązują się ze swoich ustawowych obowiązków, angażują się politycznie, występują przeciwko Polsce. Nacechowanie polityczne, manipulowanie faktami czynią go niewiarygodnym źródłem informacji" – ocenił sędzia Radzik. Na jego wpis w chamski sposób zareagował europoseł Koalicji Obywatelskiej Radosław Sikorski. "Jak śmiesz, dupku, ogłaszać co jest dobre, a co złe, dla Polski? Kto Cię do tego upoważnił?" – napisał.