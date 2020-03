Prezydent Duda zabrał głos ws. koronawirusa. "Wiem, że jest dużo niepokoju"

W niedzielę wieczorem opublikowano projekt ustawy dot. „zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem". Dokument opisuje "zasady i tryb podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się tej choroby zakaźnej”.

– Wiem, że jest dużo niepokoju. W tej sytuacji najważniejsze jest zachowanie procedur, zachowanie spokoju. Nie ma co ulegać emocjom. Wiem, że to są trudne sytuacje, kiedy ktoś się źle czuje, ale trzeba na spokojnie udać się po pomoc medyczną w takiej sytuacji. Chcę jeszcze raz podkreślić, że polskie państwo, polskie władze realizują działania w wielu przypadkach wyprzedzające to, co robi Światowa Organizacja Zdrowia i działania, które podejmują władze innych państw. Jesteśmy przygotowani i wierzę, że unikniemy poważnego zagrożenia – mówił prezydent Duda po spotkaniu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

Koronawirus a polityka

Prezydent zaznaczył, że do tej pory w Polsce nie odnotowano przypadku koronawirusa.

– Miałem kilka pytań do pana premiera i ministrów, których nie mogę zadać w Sejmie, bo nie uczestniczę czynnie w tej debacie. Zaraz udam się do Sejmu, żeby też tej informacji wysłuchać. Pan minister zdrowia i Główny Inspektor Sanitarny potwierdzili, że do tej pory w naszym kraju nie stwierdzono żadnego przypadku zachorowania spowodowanego koronawirusem. Takiego przypadku u nas do tej pory nie ma. Wykonano już testy i badania u całego szeregu osób, ale do tej pory żadnego zachorowania nie stwierdzono” – mówił Andrzej Duda.

Jednocześnie prezydent zaapelował do polityków, aby nie mieszać sprawy wirusa do bieżącej kampanii i walki politycznej. – Bardzo proszę, żeby to nie był temat politycznych połajanek, żeby to nie było wykorzystywane w polityce. Mieliśmy już w ostatnich dniach, niestety, przypadek, kiedy minister zdrowia był posądzany o ukrywanie informacji po to, żeby wykorzystać je w celu politycznym, zaburzenia konwencji kandydatów na prezydenta. Oczywiście, była to nieprawda. Było to niesprawiedliwe, nieuczciwe posądzenie. Bardzo proszę, żeby takich tematów nie podnosić, bo to jest nieodpowiedzialne – apelował Andrzej Duda.