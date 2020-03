Gessler chce walczyć z wirusami... cebulą. Internauci zachwyceni

Celebrytka we wpisach na Instagramie zabrała głos w dyskusji na temat walki z wirusami. Zdaniem Gessler, skutecznym sposobem walki z chorobami jest... cebula.

– Cebula. W 1919 roku, kiedy epidemia grypy zabiła 40 milionów ludzi na świecie, w USA był lekarz, który odwiedzał farmerów, aby im pomagać. Wielu z nich niestety zaraziło się chorobą i umarło. Ale gdy ten lekarz zaszedł do domu jednego z nich i ku jego zaskoczenia cała rodzina była zdrowa. Okazało się, że jego żona umieściła nieobraną cebulę w różnych pokojach w domu. Galen nie mógł uwierzyć w to, co usłyszał i poprosił o obejrzenie jednej z cebul, pod mikroskopem. W rezultacie odkrył, że wirusy grypy są przyklejone do cebuli, i to uratowało tę rodzinę – tłumaczy Gessler na Instagramie i przekonuje dalej, że „istnieje wiele podobnych historii”.

Tłumaczenie celebrytki wzbudziło lawinę komentarzy, Gessler rozbawiła internautów a administratorzy facebookowego konta „To tylko teoria”, przyznali restauratorce odznaczenie „biologiczna bzdura roku 2020”.