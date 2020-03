Biedroń apeluje do Dudy o wycofanie się z wyborów

W piątek wieczorem prezydent Andrzej Duda poinformował, że podpisał ustawę przyznającą w 2020 r. rekompensatę w wysokości 1,95 mld zł TVP i Polskiemu Radiu.

W sobotę rano Robert Biedroń zorganizował przed siedzibą Telewizji Polskiej konferencji prasową. Zaapelował do prezydenta, by ten wycofał się z wyborów.

– Apeluję do Andrzeja Dudy: jeśli ma pan jeszcze jakikolwiek honor, to nie będzie pan startował w wyborach prezydenckich. To Jarosław Kaczyński powinien wystartować w tych wyborach, bo to on rządzi – mówił Biedroń.

Kandydat Lewicy przekonywał, że Duda przyjął "tchórzliwą postawę" i okazał się "być człowiekiem, który poświęcił chorych na raka na rzecz interesów partyjnych".

– Dziś toczą się równolegle dwie walki, o przetrwanie pacjentów onkologicznych i o polityczne życie PiS. Tę walkę przez jeden podpis wygrało PiS – mówił Biedroń.

Równolegle z decyzją prezydenta w sprawie ustawy abonamentowej doszło do zmian w telewizji publicznej. Wszystko wskazuje na to, że stanowisko prezesa TVP straci Jacek Kurski.