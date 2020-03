Mann: Nie poprowadzę już programu w Radiowej Trójce

To reakcja Manna na odsunięcie od anteny Anny Gacek. Razem prowadzili m.in. wtorkowe "W tonacji Trójki". Decyzję ws. Gacek podjęła dyrektor Polskiego Radia Agnieszka Kamińska.

Wojciech Mann prowadzi w Radiowej Trójce kilka audycji – m.in. poranne piątkowe wydanie audycji "Zapraszamy do Trójki", "Manniak po ciemku" czy "Piosenki bez granic". O tym, czy dalej będzie pracować w stacji, czy odejrze, poinformuje środę. Jak wskazuje "Wyborcza", pewno nie będzie go już w audycji "W tonacji Trójki".

Dziś Anna Gacek opublikowała na Facebooku krótkie wideo z Wojciechem Mannem u swojego boku. "Przez ponad 10 lat mieliśmy zaszczyt i przyjemność spotykać się z państwem we wtorki w audycji »W Tonacji Trójki«" – zaczyna Gacek. "Aż do niedawna, ponieważ ktoś, kto ma co prawda władzę, ale nie ma wyczucia i nie rozumie radia, zakazał Ani występów na antenie Programu Trzeciego" – kończy Mann. "Dlatego dzisiaj nie usłyszymy się po 14, przynajmniej ze mną się państwo nie usłyszą. A z tobą Wojtku?" – pyta dziennikarka. "Ze mną też nie, ponieważ postanowiliśmy poczekać, aż ktoś położy kres destrukcji Polskiego Radia" – zapowiada Mann.