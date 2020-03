Terlikowski: Dzięki Bogu rząd nie może zamykać kościołów

"Jeśli Kościół jest oddzielony od Kościoła (a dzięki Bogu jest), to rząd nie może zamknąć kościołów. Zwyczajnie i po prostu nie może. A jeśli Kościół chce pokazać, że nie myśli logiką świata, ale własną, to także nie powinien ich zamknąć" - ocenił publicysta "Do Rzeczy" Tomasz Terlikowski.

We wtorek przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki opublikował specjalny komunikat ws. koronawirusa. Poprosił w nim o zwiększenie – w miarę możliwości – ilości niedzielnych mszy św., żeby uniknąć dużych zgromadzeń. "W związku z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, aby nie było dużych zgromadzeń osób, proszę o zwiększenie – w miarę możliwości – liczby niedzielnych Mszy Świętych w kościołach, aby jednorazowo w liturgiach mogła uczestniczyć liczba wiernych odpowiednia do wytycznych służb sanitarnych" – oświadczył arcybiskup. "Dzięki Bogu za polskich biskupów, którzy jasno wskazują, że odwołania Mszy nie będzie. Tak jak szpitale leczą ciało, i nie zamyka się ich z powodu pandemii, tak kościoły leczą duszę i w tym samym czasie się ich nie zamyka" – stwierdził w poście na Twitterze Tomasz Terlikowski. "Oglądanie Mszy świętej nie jest tym samym, co uczestniczenie. Jeśli nie mogę spotkać się z Jezusem w Eucharystii z powodu choroby, to wtedy mogę "obejrzeć" Mszę. Ale jedno nie zastępuje drugiego. Tak jak rozmowa przez telefon nie zastępuje spotkania, a zdjęcie obecności" – przypomniał publicysta.