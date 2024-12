Nie tylko Romanowski. Korneluk nie wyklucza kolejnych aresztowań

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa rozpatrywał w poniedziałek wniosek złożony przez Prokuraturę Krajową w sprawie ewentualnego aresztowania byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Według śledczych, zastosowanie wobec polityka tego rodzaju środka zapobiegawczego jest uzasadnione z uwagi na obawę "bezprawnego utrudniania postępowania" oraz "realną groźbę wymierzenia surowej kary".

Sędzia Monika Louklinska, przychylając się do wniosku prokuratury, zdecydowała o zastosowaniu wobec Romanowskiego 3-miesięcznego aresztu. Oznacza to, że parlamentarzysta może zostać lada chwila zatrzymany.

Korneluk: Krąg podejrzanych ulegnie poszerzeniu

Prokurator krajowy Dariusz Korneluk podkreślił na antenie RMF 24, że postępowanie ws. Funduszu Sprawiedliwości nie zostało zakończone. Nie wykluczył też kolejnych wniosków o areszt tymczasowy.

– Śledztwo ws. Funduszu Sprawiedliwości trwa. Zespół pracuje, analizuje materiał procesowy. Jeśli będzie potrzeba wystąpienia z wnioskiem o areszt wobec innych podejrzanych, to taki wniosek będzie – powiedział prok. Korneluk.

Jak zaznaczył, "krąg podejrzanych z całą pewnością ulegnie poszerzeniu".

Gdzie jest Marcin Romanowski?

Gdy prowadzący rozmowę Tomasz Terlikowski zapytał, czy prokuratura wie, gdzie jest Marcin Romanowski i kiedy trafi do aresztu, Korneluk odpowiedział: "To nie prokurator chodzi i szuka podejrzanego odpowiednio. Są do tego odpowiednio powołane służby".

Prokurator krajowy odniósł się również do stanu zdrowia byłego wiceministra zdrowia, który przeszedł niedawno operację.

– Jeśli zostanie zatrzymany, z całą pewnością poddany będzie badaniu lekarskiemu. Sąd wczoraj zasugerował także przebywanie w areszcie z opieką medyczną – powiedział Dariusz Korneluk. Prokurator podkreślił, że wszystko zależy od tego, czy Marcin Romanowski będzie mógł przebywać w areszcie śledczym pomimo choroby. – To będzie oceniał lekarz – zapowiedział prokurator.

