"Taki błąd zrobili Włosi". Szumowski apeluje do młodych ludzi

Dotychczas w Polsce potwierdzono zakażenie koronawirusem u 33 osób. Dzisiaj rząd podjął decyzję o zamknięciu szkół i uczelni, placówek oświatowych i opiekuńczych, muzeów, kin, teatrów itp. Jak informują władze i eksperci, liczba chorych może szybko rosnąć.

W związku z zamknięciem szkół, minister zdrowia zaapelował do młodzieży, aby ta spędzała jak najwięcej czasu w domu, aby ograniczyć możliwość rozprzestrzeniania się groźnego wirusa.

– To jest największy apel do ludzi młodych. To nie jest czas na zabawę, ferie i czas wolny. Taki błąd zrobili Włosi – tłumaczył Łukasz Szumowski, w programie „Gość Wiadomości”. – Włosi spędzali ten czas (zamknięcia szkół – red.) w klubach, na imprezach i efekt widzimy. Załamanie się służby zdrowia, selekcja, zgony – podkreślił dalej minister.

WHO uznało koronawirus za pandemię

Na świecie do tej pory odnotowano ponad 122 tys. zachorowań na COVID-19. Z powodu wirusa zmarło niemal 3,4 tys. osób, wyleczono z kolei prawie 67 tys. Szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus poinformował dzisiaj, że koronawirus może być określany jako pandemia - przekazało BBC News.

- Jesteśmy głęboko zaniepokojeni zarówno alarmującym poziomem rozprzestrzeniania się, intensywnością, jak i alarmującym poziomem braku działań. Dlatego sformułowaliśmy ocenę, że Covid-19 można scharakteryzować jako pandemię - podał szef WHO. Ghebreyesus dodał, że nadal powinniśmy zachowywać spokój i "być razem".