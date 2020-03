Koronawirus w Polsce. Potwierdzono 61. przypadek

Resort Łukasza Szumowskiego informuje, że są trzy nowe przypadki koronawirusa, potwierdzone pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych.

Nowi pacjenci, którzy chorują na COVID-19 to dwie osoby z woj. zachodniopomorskiego (Szczecin) i jedna z w woj. mazowieckiego (Warszawa).



Jak informuje MZ, liczba osób zakażonych w całym kraju wynosi obecnie 61. Jedna osoba zmarła.



W środę rząd podjął decyzję, że do 25 marca zamyka uczelnie, szkoły, przedszkola i żłobki. Swoją działalność ograniczają także muzea, teatry i kina. Ministrowie apelują do wszystkich, którzy mogą, aby pracowali zdalnie. W internecie trwa akcja #zostanwdomu.



Szef MZ Łukasz Szumowski zapowiedział wczoraj rozporządzenie dotyczące wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego.



Koronawirus SARS-CoV-2 wywołuje chorobę COVID-19. Objawy to gorączka, kaszel, ból mięśni, osłabienie. Wirus pojawił się po raz pierwszy w chińskim mieście Wuhan pod koniec ubiegłego roku. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała koronawirusa za pandemię.