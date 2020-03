Mann na Instagramie: W du**e to mam

Wojciech Mann przez lata prowadził program na antenie radiowej Trójki. Zrezygnował z tego w geście solidarności z rozstaniem radia z dziennikarką Anną Gacek. Dziennikarz prowadził programy "Zapraszamy do Trójki", "Manniak po ciemku" oraz "Piosenki bez granic". Z radiostacją związał się pod koniec lat 60.

"Postanowiłem, że to ja podejmę tę decyzję, a nie ktoś za mnie" – powiedział dziennikarz w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

Na jego profilu na Instagramie pojawiło się mocne nagranie. – Gdybym w tej chwili miał się odnieść do ogólnej sytuacji, jaka panuje, to musiałbym to zrobić skrótowo – powiedział. Po czym szczerze i bez owijania w bawełnę dodał: – A brzmiałoby to, powiedzmy sobie otwarcie tak, że w dup** to mam. Auf Wiedersehen.