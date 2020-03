Co sugeruje Rosati? Szokujący wpis

"W Wlk. Brytanii 80% wyborców do 24 roku życia było przeciw Brexitowi, a 67% wyborców po 65 roku życia było za. Z tej grupy co rok umiera pół miliona osób" – zaczął swój wpis na Twitterze polityk. Jak dodał, "wygląda na to, że dziadkowie zafundowali młodzieży Brexit, i teraz odchodzą, zostawiając ich samych z tym bałaganem".

Na jego wpis zareagowal wiceminister aktywów państwowych Zbigniew Gryglas. "Sugeruje Pan by pozbawić prawa głosu starszych? W mądrych zbiorowosciach doceniana 'starszyznę' słuchając jej rad" – napisał polityk.

Wymowna była też reakcja na ten wpis dziennikarza "Do Rzeczy" Marcina Makowskiego. Wielu użytkowników Twittera pozwoliło sobie jednak na mocniejsze komentarze.