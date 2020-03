Przestają działać SOR i pediatria. Lekarka z gdańskiego szpitala objęta kwarantanną

"Ten wróg jest wszechobecny, czyha na każdym rogu". Wstrząsająca relacja korespondentki TVP z Rzymu

To jest – póki co – wielkie zwycięstwo koronawirusa. Obyśmy my, jako ludzie ostatecznie okazali się od niego silniejsi!!! - pisze koresondentka TVP w Rzymie Magdalena Wolińska-Riedi.