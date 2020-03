Prezydent po spotkaniu z opozycją. "Było wiele głosów konstruktywnych, będą uwzględniane"

W południu rozpoczęło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w sprawie pakietu składającego się na tzw. Tarczę Antykryzysową.

– Nikt nie ma wątpliwości, że niestety ten kryzys, który został wywołany przez koronawirusa, będzie głęboki, głęboki na całym świecie. Dotyka także i Polskę. Wszyscy widzimy jaka jest sytuacja. Jeszcze raz dziękuję wszystkim moim rodakom za stosowanie się do zasad, które do tej pory zostały wskazane, za odpowiedzialność w okresie kwarantanny – mówił prezydent po zakończeniu spotkania.

Porozumienie z opozycją?

Rozmowy ws. Tarczy Antykryzysowej zakończyły się po trzech godzinach i jak komentował podczas konferencji prasowej prezydent, było to konstruktywne spotkanie.

– Dziękuję przedstawicielom opozycji za udział w dyskusji. Właśnie o to chodziło, o to, by cała polska scena polityczna odniosła się do propozycji – mówił prezydent.

– Praca nad rozwiązaniami tzw. Tarczy Antykryzysowej toczy się nadal. Będą uwzględniane zasadne uwagi zgłaszane przez przedstawicieli opozycji. Jest ogromna szansa, że w zgodzie zostanie wypracowana ostateczna wersja przepisów – podkreślił Duda.

Prezydent przypomniał także, że w trakcie rozmów po raz kolejny podniósł postulat ważny dla polskich rolników. – Zgłosiłem bardzo ważny postulat, by polscy rolnicy zostali potraktowani tak jak są potraktowani przedsiębiorcy. Grupa ta nie może zostać pozostawiona poza rozwiązaniami niosącymi pomoc – tłumaczył Duda.