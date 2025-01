Jest odpowiedź z KE dla Trumpa. "Jeśli będzie to konieczne"

Dania konsekwentnie odmawia Donaldowi Trumpowi sprzedaży Stanom Zjednoczonym Grenlandii. We wtorek na konferencji prasowej Trump został zapytany czy uniknie stosowania przymusu militarnego lub gospodarczego do przejęcia pełnej kontroli nad Kanałem Panamskim i Grenlandią. Prezydent elekt nie wykluczył wprost takiej ewentualności. Jednocześnie Trump zagroził, że w przypadku braku zgody ze strony rządu w Kopenhadze, może obłożyć Danię "cłami na bardzo wysokim poziomie".

KE reaguje

Do wypowiedzi amerykańskiego polityka odniósł się rzecznik Komisji Europejskiej, Olof Gill. Zaznaczył on, że mowa jest o "wysoce hipotetycznych kwestiach i o prezydenturze, która jeszcze się nie rozpoczęła". – Przez ostatnie 12 miesięcy przygotowujemy się tu, ze specjalnie do tego powołanym zespołem w KE na wszystkie potencjalne wyniki wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, włączając w to handel – mówił Gill nawiązując do tematu ceł.

Gill zaznaczył, że choć Komisji Europejskiej zależy na bliskiej współpracy z nową administracją w Waszyngtonie, to w przypadku ruchów niekorzystnych dla członków europejskiego sojuszu nastąpi zdecydowana reakcja. – Jesteśmy gotowi bronić naszych interesów w wymiarze handlowym i w innych obszarach, jeśli będzie to konieczne – zapowiedział rzecznik.

Múte B. Egede w Kopenhadze

Obecnie Grenlandia jest autonomicznym terytorium w ramach Danii. Szef tamtejszego rządu Múte B. Egede przyleciał w środę do Kopenhagi, żeby spotkać się z królem Fryderykiem X. Na lotnisku został zapytany o słowa Trumpa. – Grenlandia należy do Grenlandczyków. Chciałbym to po prostu powtórzyć – oznajmił krótko Egede.

Niebawem na Grenlandii odbędą się wybory. Jednym z kluczowych tematów jest osiągnięcie niepodległości od Danii. Przypomnijmy, że na Grenlandii mieszka jednak niespełna 60 tysięcy ludzi, choć wyspa ma ponad 2 mln km kwadratowych.

