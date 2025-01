Budka: Nadużycia będą rozliczone, ale my postępujemy zgodnie z prawem

Po ponad roku rządów Donalda Tuska, podnosi się coraz więcej głosów zniecierpliwienia dot. zbyt wolnego rozliczania PiS. Niecierpliwość wyrażają jednak nie tylko zwolennicy koalicji, ale także jej członkowie na czele z Romanem Giertychem. Pojawiły się nawet spekulacje, że mecenas zastąpi na stanowisku ministra sprawiedliwości Adama Bodnara lub zostanie wiceministrem, aby przyspieszyć całą procedurę.

Do kwestii rozliczania poprzedników odniósł się w TVN24 europoseł KO Borys Budka. – Wystarczyło nie kraść, to jest bardzo prosta maksyma, o której chyba była pani premier Beata Szydło, mówiła. No cóż, jeżeli mamy postaci typu jednego z ministrów rządu Morawieckiego, który zatrudniał urzędników, jak prokuratura zarzuca, do prowadzenia własnej kampanii. Nielegalne wybory kopertowe, jak widać Sasin, się próbuje wywinąć i zwalić to na Morawieckiego – powiedział.

– Mamy grupę ludzi, która żerowała na państwie przez 8 lat, maseczki, respiratory, te wszystkie afery dotyczące nadużyć, one będą rozliczone, tylko my postępujemy zgodnie z prawem – podkreślił Budka, wskazując na powód zarzucanego rządowi zbyt wolnego rozliczania PiS.

"Sprawa jest oczywista"

Były minister aktywów skomentował też sprawę blokowania należnych PiS środków z subwencji. – Minister Domański nie ma wyjścia, nie może wypłacić tym, którzy naruszali prawo. To, że sobie wcześniej PiS powołał przez Ziobrę i kolegów taką specjalną izbę, która w razie czego będzie ich chroniła, tam nie ma sędziów, są jasne orzeczenia trybunałów europejskich, że to nie jest sąd w rozumieniu prawa europejskiego. W związku z czym dla mnie sprawa jest oczywista. Jeżeli nie ma orzeczenia, to pan minister Domański nie może wypłacić tych pieniędzy – stwierdził polityk Koalicji Obywatelskiej.

